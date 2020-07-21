Дворцовый мост разведут под «Гимн великому городу» после парада в День ВМФ

Дворцовый мост Санкт-Петербурга разведут под «Гимн великому городу» композитора Рейнгольда Глиэра после парада в День ВМФ, в ночь с 26 на 27 июля.

Уточняется, что акция будет проведена в рамках ежегодного проекта «Поющие мосты». Такая инициатива стала возможной благодаря Комитету по печати и взаимодействию со СМИ. Председатель Владимир Рябовол отметил, что проект уже пять лет является символическим для города на Неве.

Он добавил, что в момент торжества переправа будет подсвечена в цветах Андреевского флага, пишет сайт «Петербургский дневник».

Культурно-просветительский проект «Поющие мосты» начали проводить в Петербурге в 2016 году. Каждый год в рамках проекта Дворцовый мост с мая по сентябрь разводился ночью под симфоническую музыку. В нынешнем году по причине пандемии коронавируса провести проект в привычном графике не удалось.