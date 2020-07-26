Военно-морские парады в честь Дня ВМФ пройдут на основных базах

Сегодня на основных базах ВМФ России пройдут парады, в которых будет участвовать рекордное число кораблей. Их будет 250, на 100 больше, чем в прошлом году. К мероприятию будут привлечены порядка 15 тысяч военных, около 80 самолетов и вертолетов, а также более сотни единиц наземной техники. В некоторых портах страны будут действовать ограничения для посетителей в связи с пандемией.

На главный парад, который состоится в Санкт-Петербурге, приедет президент России Владимир Путин, пишет РИА «Новости». В северной столице задействуют 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки и другие. Парад откроет воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века «Полтава».

В воздушной части примет участие 41 единица авиационной техники, среди которых истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары истребителей Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

В других городах

В Североморске для мероприятия подготовили 42 корабля и судна обеспечения, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Новомосковск», большой противолодочный корабль «Североморск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».

В Севастополе покажут фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Ямал», малый ракетный корабль «Ингушетия», подводная лодка «Колпино», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», парусное судно «Херсонес».

Парад в Каспийске представит 13 воздушных судов, шесть единиц наземной техники, а также 44 корабля, среди которых ракетные крейсеры «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Град Свияжск», малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Волгодонск» и «Астрахань».

В Балтийске выйдут на парад эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный» и «Стерегущий», малые противолодочные корабли «Алексин» и «Калмыкия», МРК «Зыбь», «Зеленый Дол», патрульный сторожевой корабль «Надежный».

Во Владивостоке на парадный строй выйдут крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий», МПК «Кореец», базовый тральщик «БТ-100», ракетный катер «Р-18» и большая дизельная подводная лодка.