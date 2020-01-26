Шнуров назвал условия своего ухода в политику

Политикой Шнуров займется лишь при одном условии — если народу действительно будет нужна его помощь. По чужим решениям он действовать не собирается.

«Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику — только при этом условии. Не при том, что кто-то там решил в каких-то кабинетах», — приводит РИА «Новости» слова музыканта Сергея Шнурова.

Он добавил, что депутат — это человек из народа. Именно поэтому народ и должен направить его в политику. Шнуров также подчеркнул, что «в нынешней конфигурации Госдумы» для него места нет.

Недавно стало известно, что свои политические партии захотели создать топ-менеджер онлайн-игры Wold of Tanks Вячеслав Макаров и основатель косметической компании Faberlic Александр Даванков. Они хотят пройти в Госдуму.