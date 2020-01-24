Основатель Faberlic пойдет в российскую политику

Компанию «танчикам» и Прилепину в парламентской политике составит косметическая компания Faberlic. В ее планах отнюдь не новая линейка туши и губной помады. Основатель Faberlic Александр Даванков решил создать партию правого толка и пройти в Госдуму.

Документы на регистрацию партии подали еще в конце 2019 года, а первый съезд наметили на март 2020 года. Об этом изданию «Коммерсант» рассказал сам Даванков. Планы у Faberlic грандиозные: выборы разного уровня в более чем 20 регионах России 13 сентября, в Единый день голосования. А потом — выборы в Госдуму. Даванков сообщил, что у руля новой партии встанет владелец Faberlic Алексей Нечаев. Привлекать в свои ряды производители косметики хотят праволиберальную молодежь.

Ранее писатель и телеведущий Захар Прилепин создал партию «За правду», а директор по продукту онлайн-игры World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров анонсировал создание «Партии прямой демократии». Ее особенностью будет мобильное приложение для внутреннего голосования на основе технологии Blockchain.