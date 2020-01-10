Политолог оценил планы топ-менеджера World of Tanks по созданию партии

В России голосуют не за партии, а за человека. Имя директора по продукту компьютерной игры World of Tanks Вячеслава Макарова большинству избирателей неизвестно. Таким мнением с «360» поделился вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Те, кто занимается компьютерными играми, придерживаются разных политических взглядов. Там есть коммунисты, либералы, консерваторы и вообще аполитичные люди. Что касается компьютерных методов, то все выглядит довольно красиво, но вопрос в том, что реальные выборы — это большое количество агитаторов, которые ходят ногами, общаются с избирателями», — заявил Макаркин.

Собеседник подчеркнул, что создание партии требует серьезных финансовых вложений и одним миллионом долларов на разработку мобильного приложения ограничиться нельзя. В политической жизни России было много разных проектов, которые инициировали разные предприниматели, менеджеры, но ни один из них не получил серьезной раскрутки.

Ранее стало известно, что директор по продукту онлайн-игры World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров намерен создать «Партию прямой демократии» для участия в региональных и парламентских выборах в России. Макаров рассказал изданию «Коммерсантъ», что особенностью партии будет мобильное приложение на основе технологии Blockchain. Члены партии при помощи этой программы, на разработку которой потратят один миллион долларов, будут проводить внутреннее голосование.