Общество 16 марта 2024, 14:27 Школы в Белгородской области уйдут на выходные 18 и 19 марта Гладков: 18 и 19 марта ряд школ в Белгородской области работать не будут РИА «Новости»

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Школы Белгорода, а также четырех районов и четырех городских округов Белгородской области 18 и 19 марта не будут работать. Занятия не станут проводить и в дистанционном формате, объявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По работе школ и колледжей. Понедельник и вторник — выходные. Сейчас посмотрим, каким образом подобрать точную формулировку с точки зрения законодательства», — указал он.

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Гладков еще раз подчеркнул, что решение касается учебных заведений Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также Белгорода.

«Это решение мы будем рекомендовать и нашим вузам», — добавил глава области.

Говоря о работе дежурных групп в детских садах, Гладков сообщил, что дал поручение министру образования региона Андрею Милехину — всех родителей, которые приводят детей в такие группы, опросят.

«Попросим, если есть возможность, чтобы дети остались дома в понедельник и вторник. Если такой возможности нет, значит будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях», — уточнил губернатор.

По его словам, ситуация в Белгороде и Белгородском районе достаточно сложная, поэтому вопрос безопасности остается приоритетным.

Также Гладков привел информацию об изменениях работы торговых центров Белгорода и Белгородского района. В воскресенье, 17 марта, и понедельник, 18 марта, они будут закрыты.