Школьные выплаты уже получили родители почти 19,5 млн детей

В России родители 19,4 миллиона детей уже получили президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей к началу нового учебного года. Об этом сообщили на странице Минтруда РФ в Instagram.

Получить единовременную выплату могут родители детей от шести до 18 лет, а также школьников с ограничениями по здоровью или инвалидностью от 18 до 23 лет.

Минтруд напомнил, что оформить получение выплаты можно на портале госуслуг или в отделении ПФР. Подать заявление можно до 1 ноября.

Правительство выделило на обеспечение выплат порядка 204 миллиардов рублей.

Выплаты начали начислять с 2 августа. В первый же день поддержку от государства получили родители 17,4 миллиона детей. Изначально планировалось начислять выплаты с 16 августа, но по поручению президента их начали осуществлять на две недели раньше.

Родители в этом году начали готовить детей к школе уже с начала августа.

В Подмосковье ранее запустили сервис «Скоро в школу», в котором объединили все меры социальной поддержки для родителей. Для получения выплат хватит онлайн-заявления.