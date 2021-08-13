Российские родители в этом году стали закупаться школьными товарами раньше обычного

Повышенный спрос на школьные принадлежности в этом году начался в России раньше, чем обычно. Как рассказал РИА Новости крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries, родители начали готовить детей к учебе уже с начала августа.

«Аналитики Wildberries изучили покупки россиян в августе 2021 года и пришли к выводу, что в этом году жители нашей страны на несколько недель раньше, чем обычно, начали собирать своих детей в школу», — рассказали в ритейлере.

Спрос на канцелярию вырос почти в четыре раза. В ходу также ручки и карандаши, ластики и линейки, пеналы и краски для рисования. Разумеется, родители активно заказывают тетради и учебники, дневники и атласы.

Вырос спрос и на одежду. В сравнении с прошлым годом, за первые десять дней августа россияне купили в 2,8 раза больше школьной и спортивной формы.

Больше всего канцелярии покупают родители в Туве, Калининградской и Астраханской областях. Школьная форма особенно популярна в Республике Алтай, Рязанской и Волгоградской областях. Аналитики считают, что до конца месяца спрос будет только повышаться. Многим еще предстоит вернуться с отдыха и начать готовиться к учебному году.

Ранее аналитики выразили мнение, что рост покупательского интереса к школьным принадлежностям связан также и с социальной выплатой в 10 тысяч рублей на каждого ученика.