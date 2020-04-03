Школьникам не дадут отдохнуть летом. Вероятно, придется нагонять программу

Сейчас многие школьники радуются, что из-за пандемии с учебой стало полегче. Но радоваться придется недолго — им, видимо, придется учиться летом.

Такую возможность не исключил заместитель главы Министерства просвещения Дмитрий Глушко во время онлайн-марафона «Домашний час» во «ВКонтакте».Он заявил, что в министерстве делают все возможное, чтобы сроки не сдвинулись, однако все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. Глушко отметил, что развитие событий напрямую зависит от того, насколько ответственно россияне будут соблюдать введенный режим.

Школьники и студенты продолжат свое обучение онлайн до 30 апреля. Ранее в Минобрнауки решили перенести вступительные экзамены в вузы из-за эпидемии. Доктор педагогических наук Евгений Ямбург во время беседы с «360» согласился с этим решением министерства, однако допустил, что испытания могут провести дистанционно.

В большинстве регионов России власти ввели режим строгой изоляции, который действует с начала этой недели. Дети продолжают учебу в школе дистанционно под присмотром родителей. В эти дни из-за распространения коронавирусной инфекции запрещено без особой нужды выходить из дома. По состоянию на 3 апреля в РФ зафиксировали 4149 случаев заражения 2019-nCoV. От COVID-19 умерли 34 человека.