Студентка из Тюмени победила коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила результаты анализов россиян, эвакуированных в Тюмень из Уханя. Все здоровы. Студентку из КНР, у которой обнаружили коронавирус, выписали из больницы.

«Все эвакуированные из Китая в Тюменскую область россияне чувствуют себя хорошо, первые результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Китайцы протестировали российские тест-системы по выявлению коронавируса, их эффективность доказана», — рассказала Попова.

Как рассказала тем временем глава Тюменского областного департамента здравоохранения Инна Куликова в ходе брифинга, студентка из Китая уже покинула больницу. Она здорова. Все лабораторные исследования показали, что ей удалось победить недуг.

Сейчас в санатории в 30 километрах от Тюмени в условиях карантина живут 144 человека. Их эвакуировали из эпицентра заражения коронавирусом в КНР, Уханя, на самолетах Ил-76 Воздушно-комических сил России.

По состоянию на 15:00 вторника, 11 февраля, в мире зафиксировано 43 138 случаев заражения коронавирусом. При этом погибли 1018 человек, 4284 удалось вылечиться.