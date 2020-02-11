11 февраля 2020, 17:38
Тюменские школьники устроили пранк с поимкой «больных» коронавирусом
Школьник одной из тюменских школ выложил в Instagram видеопранк. Он вместе со своими друзьями надел химкостюмы и противогазы. Подростки изображали людей, ловящих зараженных коронавирусом. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».
По факту видеопранка проводится педагогическая проверка.
Личность школьника, устроившего «маскарад», уже установили. С ним работают классный руководитель, педагог-психолог и школьная администрация.