Школьник избил младшеклассника в Прикамье. Девочки стояли и снимали на видео

В Пермском крае школьники сняли на видео, как более крупный школьник издевается над ребенком. Он скрутил его, а потом бросил так, что у ребенка пошла кровь из носа. Полиция начала проверку.

Видео издевательств появилось на странице «Подслушано Добрянка» во «ВКонтакте».

«27 февраля в Висимской школе над моим приемным сыном издевались, оскорбляли и унижали. Какое страшное равнодушие. Пожалуйста, воспитывайте своих детей правильно», — написал автор поста.

На кадрах видно, что более крупный мальчик держит школьника в спортзале, а тот в этот момент кричит и просит отпустить его. Потом обидчик бросил свою жертву. Некоторое время мальчик лежал без сознания, из носа у него потекла кровь. Слышно, что нападавший попросил одноклассницу принести тряпку, чтобы вытереть пол.

Потом маленький мальчик встал и начал бегать по залу за обидчиком.

В соцсетях пишут, что у пострадавшего мальчика задержка в развитии, его воспитывает опекун. Пользователи посетовали на то, что никто из одноклассников не пришел ребенку на помощь.

После публикации видео полиция начала проверку. Об этом «360» сообщили в пермском управлении МВД, отказавшись поделиться подробностями.