Пока в России решают, надо ли привлекать к ответственности родителей учеников, которые оскорбляют учителей, американские педагоги по-своему борются с проблемой неуважительного отношения. Получается не всегда дипломатичными способами.

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«Недооцененный кризис» — такой термин Национальная ассоциация образования (NEA) США использовала для описания издевательств над учителями еще в 2013 году. Представители преподавателей государственных школ привели данные доклада Американской психологической ассоциации (APA). В документе говорится, что 80% педагогов стали жертвами хамства и оскорблений со стороны своих учеников. В 2015 году Министерство образования США признало, что 20% учителей государственных школ стали жертвами словесных оскорблений и 10% — физических издевательств.

Учитель становится жертвой

Сара Сордж - учитель естествознания в средней школе, удостоившаяся особых регалий в Нью-Йорке, - говорит, что преподаватели сталкиваются с хамством учеников ежедневно.

«Каждый день в наших классных комнатах мы встречаемся со студентами, которые упрямы до степени мстительности, и нам часто говорят [в ответ на жалобы руководству], что мы просто не можем контролировать свои собственные классные комнаты», — заявила Сордж.

Она отметила, что хулиганов зачастую отправляют побеседовать с руководством школы. Там ученики обещают, что больше так не будут, и спокойно уходят обратно в класс. А потом ситуация повторяется.

Сордж вспомнила про случай, когда ученики словесно и физически унижали преподавателя, который пришел заменить другого. Над взрослым человеком насмехались и щелкали пальцами по лицу. О случившемся доложили директору школы, но учащиеся избежали какого-либо наказания.

«Учитель чувствует себя беспомощным, жертвой. Ему уже становится интересно, есть ли какой-либо смысл сообщать о поведении в классе», — отметила Сордж.

Агрессия учеников

Наверное, поэтому поведение другого преподавателя вызвало не осуждение, а сочувствие в американском обществе. Два года назад 64-летний учитель музыки из Лос-Анджелеса избил 14-летнего школьника прямо на уроке.

Темнокожий педагог Райли попросил ученика покинуть класс, так как подросток был одет не по форме. В ответ на это мальчик начал хамить. Сначала мужчина держал себя в руках, но в итоге не смог стерпеть расистских выкриков и ударил ученика. Преподаватель бил ребенка, даже когда тот упал. Мальчик пытался убежать, но разъяренный учитель гонялся за подростком по всему классу. Наконец Райли поскользнулся — и школьник смог улизнуть.

Одноклассники подростка засняли произошедшее на телефон и выложили в YouTube. Ролик с платформы удалили.

Учителя арестовали за жестокое обращение с детьми. Он заплатил 50 тысяч долларов, чтобы выйти под залог. Пострадавшего подростка выписали из больницы с незначительными ушибами.

При этом многие знакомые встали на защиту Райли. В его поддержку даже создали фонд для сбора средств. И знакомые, и ученики отзывались о педагоге исключительно положительно. Они уверены, что жертва в этой ситуации — сам Райли.

Засудить школу

Учительница средней школы в Лос-Анджелесе Эми Салкис пошла другим путем. В 2015 году она подала в суд на учебное заведение, руководство которого, уверена учительница, не защитило ее от сексуальных домогательств.

Нападки на Салкис начались, когда одна из учениц опубликовала заявления сексуального характера с фальшивого аккаунта в Twitter. Школьница обставила все так, будто эти слова написала педагог. Другой ученик разместил фото винтовки рядом с угрозами преподавателю. Третий школьник разместил в Сети снимок лица учительницы, а рядом дал ссылку на порнографический сайт.

После каждого инцидента Салкис сообщала об этом администрации школы, но решительных мер не последовало. Педагог решила, что судебный иск — единственный выход.

С точки зрения закона неясно, какие меры школа может предпринять в ответ на хамство ученика, особенно когда речь идет о преследованиях сексуального характера. Хотя некоторые суды действительно признали, что могут привести к ответственности работодателя.

Как избежать критических ситуаций

Избегать ситуаций, описанных выше, зарубежные специалисты советуют следующим образом. Во-первых, в классе надо постараться сохранять здоровую атмосферу. Ученикам стоит объяснить, что такое приемлемое поведение, а что нет.

Также не надо проявлять симпатию к одному из школьников. Это может вызвать обиду и агрессию со стороны других. Педагогу стоит постараться хвалить детей за их успехи, а не указывать на неудачи.

Более того, преподавателям не советуют выносить на всеобщее обозрение свою личную жизнь, чтобы не снабжать обидчиков дополнительной информацией. Необходимо использовать надежные пароли для защиты личных страниц в Facebook, Twitter или Instagram. Не стоит размещать в Сети какие-либо фото или видео, после просмотра которых могут возникнуть вопросы к профессионализму учителя.