Схимонах Сергий обратился к Путину во время крестного хода

«Встань со мной, Владимир Владимирович Путин, патриарх Кирилл, митрополит Илларион, митрополит Кирилл. Встань со мной рядом и скажи, что ты отдашь жизнь за тех, кто попросит» — воскликнул священник.

Крестный ход Сергия Романова поддержали более 500 человек.

Это не первый раз, когда отец Сергий обращается к патриарху и к главе государства. Недавно он потребовал, чтобы Путин отдал ему свои полномочия, и через три дня в стране наступит порядок. После такого заявление РПЦ усомнилась в его адекватности.

За громкие высказывания и захват монастыря церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.