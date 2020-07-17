Сотни последователей отца Сергия устроили крестный ход на Урале. Видео

Крестный ход, организованный Сергием, прошел отдельно от Екатеринбургской епархии РПЦ. Ранее там заявляли, что не будут предпринимать «агрессивных действий» с целью не допустить мероприятие. В епархии отметили, что Сергий не подчиняется РПЦ, и его служба «оторвана от церкви».

В монастыре на время крестного хода дежурили полицейские. Также туда прибыли журналисты.

Отец Сергий — один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря. Ему запретили проповедовать в конце апреля, после появления видеозаписи, на которой схиигумен призывал верующих ходить в храмы, несмотря на пандемию коронавируса, и заодно проклял всех, «кто посягает на закрытие храмов».

В мае священника запретили в служении, а в начале июля лишили сана. Сам он вместе с последователями отказался покидать Среднеуральский женский монастырь, фактически захватив его.

Члены царской семьи были расстреляны в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. В этот день от места расстрела, где построен Храм-на-Крови, до Ганиной ямы, где были спрятаны останки, проходят крестные ходы. В прошлом году в них участвовали порядка 60 тысяч паломников.