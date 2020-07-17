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    17 июля 2020, 04:02

    Сотни последователей отца Сергия устроили крестный ход на Урале. Видео

    Георгий Белецкий , Кирилл Фролов

    Более 500 человек пришли на крестный ход, организованный схимонахом Сергием (Романовым) в Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом, сообщил ТАСС. Мероприятие прошло в годовщину убийства Николая II и членов его семьи.
    Сотни последователей отца Сергия устроили крестный ход на Урале. Видео

    Крестный ход, организованный Сергием, прошел отдельно от Екатеринбургской епархии РПЦ. Ранее там заявляли, что не будут предпринимать «агрессивных действий» с целью не допустить мероприятие. В епархии отметили, что Сергий не подчиняется РПЦ, и его служба «оторвана от церкви».

    В монастыре на время крестного хода дежурили полицейские. Также туда прибыли журналисты.

    Отец Сергий — один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря. Ему запретили проповедовать в конце апреля, после появления видеозаписи, на которой схиигумен призывал верующих ходить в храмы, несмотря на пандемию коронавируса, и заодно проклял всех, «кто посягает на закрытие храмов».

    В мае священника запретили в служении, а в начале июля лишили сана. Сам он вместе с последователями отказался покидать Среднеуральский женский монастырь, фактически захватив его.

    Члены царской семьи были расстреляны в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. В этот день от места расстрела, где построен Храм-на-Крови, до Ганиной ямы, где были спрятаны останки, проходят крестные ходы. В прошлом году в них участвовали порядка 60 тысяч паломников.