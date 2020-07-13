РПЦ усомнилась в адекватности схиигумена Сергия. Он решил стать президентом РФ

Лишенный сана схиигумен Сергий призвал Владимира Путина передать ему полномочия президента. Он заявил, что наведет порядок в стране за три дня. В ответ на это заявление в РПЦ засомневались в адекватности священника.

Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Его слова процитировала «Говорит Москва».

Кипшидзе отметил, что каждое новое высказывание лишенного сана схиигумена Сергия показывает его «все большую неадекватность».

Мне кажется, что в ответ на подобного рода заявление можно только сожалеть об авторе таких высказываний, о его духовном и психологическом состоянии Вахтанг Кипшидзе.

Московский патриархат уверен, что на неадекватные заявления священника не стоит серьезно реагировать.

Ранее Сергий записал видеообращение к Владимиру Путину, которое разместил на YouTube-канале своего представителя Всеволода Могучева.

«Президенту России Владимиру Владимировичу Путину — передать полномочия мне, схиигумену Сергию. Три дня — я наведу порядок в России», — завил лишенный сана священник.

С начала пандемии коронавируса бывший схиигумен Сергий стал участником сразу нескольких скандалов, связанных с церковью. Сперва во время службы он отрицал существование коронавируса и призывал прихожан продолжать посещать храмы. Тех, кто закрывал церкви на время пандемии, схиигумен проклял. Кроме того, Сергий убеждал паству, что всех россиян собираются чипировать под видом вакцинации от COVID-19.

Позже монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и захватил обитель. Церковный суд лишил его сана, а суд города Верхняя Пышма Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей за распространении фейков в сети.