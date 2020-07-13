РПЦ усомнилась в адекватности схиигумена Сергия. Он решил стать президентом РФ
Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Его слова процитировала «Говорит Москва».
Кипшидзе отметил, что каждое новое высказывание лишенного сана схиигумена Сергия показывает его «все большую неадекватность».
Мне кажется, что в ответ на подобного рода заявление можно только сожалеть об авторе таких высказываний, о его духовном и психологическом состоянииВахтанг Кипшидзе.
Московский патриархат уверен, что на неадекватные заявления священника не стоит серьезно реагировать.
Ранее Сергий записал видеообращение к Владимиру Путину, которое разместил на YouTube-канале своего представителя Всеволода Могучева.
«Президенту России Владимиру Владимировичу Путину — передать полномочия мне, схиигумену Сергию. Три дня — я наведу порядок в России», — завил лишенный сана священник.
С начала пандемии коронавируса бывший схиигумен Сергий стал участником сразу нескольких скандалов, связанных с церковью. Сперва во время службы он отрицал существование коронавируса и призывал прихожан продолжать посещать храмы. Тех, кто закрывал церкви на время пандемии, схиигумен проклял. Кроме того, Сергий убеждал паству, что всех россиян собираются чипировать под видом вакцинации от COVID-19.
Позже монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и захватил обитель. Церковный суд лишил его сана, а суд города Верхняя Пышма Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей за распространении фейков в сети.