Шеф-повар раскрыл секрет самого вкусного оливье

Одно из традиционных для россиян блюд на новогоднем столе — оливье. Московский шеф-повар Дмитрий Табаков в беседе с «360» поделился своим рецептом этого салата.

Для шеф-повара самым вкусным является оливье, приготовленное по классическому рецепту. Состав такого салата: картофель, огурцы свежие, огурцы соленые, зеленый горошек, яйца, курица, майонез. «Многие называют его салат „Столичный“», — отметил Табаков.

Шеф-повар уточнил, что курицу можно заменить колбасой, так делают многие россияне. А вот лук Табаков не добавляет в этот салат.

Ранее шеф-повар Владимир Павлов рассказал, как сделать оливье дешевле без потери вкуса, рассказал шеф-повар. По его мнению, самый экономичный вариант получится у тех, кто отдает предпочтение старому советскому рецепту. Там вместо мяса используется колбаса.

А диетолог Маргарита Королева посоветовала хорошо поесть перед новогодним застольем, чтобы избежать переедания среди ночи.