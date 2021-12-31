Диетолог посоветовала хорошо поесть перед новогодним застольем

За праздничный стол не следует садиться голодным, это поможет избежать переедания среди ночи. Воздержание от пищи в течение 31 декабря в ожидании новогоднего застолья может принести вред организму Об этом ТАСС рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«31 декабря голодным быть плохо. Человек должен подойти к новогоднему столу с чувством сытости и, соответственно, праздник удастся, он не переест ночью и будет контролировать свое пищевое поведение», — пояснила диетолог.

Воздержание от пищи в течение дня и активное насыщение за праздничным столом станет серьезной нагрузкой для желудка. Поэтому в течение всего 31 декабря Королева рекомендует активно есть: завтрак, обед и даже не поздний ужин. Врач говорит, что последний должен быть еще и достаточно плотным.

«В составе должен быть и белок, и растительные волокна», — рассказала диетолог.

К новогоднему столу Королева рекомендует подавать блюда из птицы или рыбы, овощи и цитрусовые. Что касается игристого вина, то им злоупотреблять врач не рекомендует. После боя курантов она советует сделать выбор в пользу красного или белого вина. При этом следует выбрать один напиток и именно его пить в течение всей новогодней ночи.

Ранее депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев посоветовал россиянам вместо алкоголя лучше поставить на новогодний стол домашний лимонад. Шумные застолья же стоит заменить на занятия спортом.