Как сделать оливье дешевле без потери вкуса, рассказал шеф-повар

Оливье — один из самых популярных салатов на любом праздничном столе. Конечно, Новый год не станет исключением. Как сэкономить на популярном новогоднем салате, сохранив его вкусовые качества, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий телеканала «Еда», шеф-повар Владимир Павлов.

По словам шеф-повара, даже к традиционным рецептам можно подойти по-разному. Можно интересно украсить блюдо, так, чтобы оно выглядело необычно и творчески. Кто-то выберет экономичный вариант, который не требует ни полета фантазии, ни особых усилий.

Как отметил Павлов, оливье можно приготовить многими способами. «Овощи можно не варить, а запекать, так салат будет вкуснее. Кто-то любит оливье с мясом, есть оливье с куриным бедром или филе. Кто-то не ест мясо и заменяет его рыбой. Некоторые делают салат с йогуртом, со сметаной, чтобы он не был жирным», — сказал он.

Самый экономичный вариант получится у тех, кто отдает предпочтение старому советскому рецепту. Там вместо мяса используется колбаса. Нужно взять картофель, соленые огурцы, лук, майонез, горошек, яйцо и немного зелени. При смешивании этих незатейливых ингредиентов получится оливье по советскому рецепту.

Для тех, кто предпочитает вегетарианский стол, оливье лучше готовить вообще без аналогов мяса — в том случае, если автор салата хочет сэкономить. Соевая замена мясу достаточно затратная, отметил шеф-повар.