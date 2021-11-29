Шахтер с «Листвяжной» объяснил молчание горняков о нарушениях

Работники шахты «Листвяжная» в Кемеровской области закрывали глаза на нарушения и молчали, потому что не хотели потерять работу, за которую им хорошо платили. Об этом сотрудник предприятия Николай Алимов рассказал Lеntа.ru.

Шахтеры на «Листвяжной», по словам Алимова, не могли заявлять претензии к условиям работы. В противном случае, если бы из-за этого встала работа, им могли грозить большие штрафы.

Платят на шахте хорошо, отметил он. Многим удобно и то, что не нужно далеко ездить.

«Всех посадили в кредитную кабалу, каждый боится за свое место и лишний раз ничего не скажет», — сказал Алимов.

Времена уже не те, чтобы шахтеры, как в 1990-е, протестовали из-за условий труда.

«У нас даже если просто с плакатом постоишь — сразу скрутят», — объяснил он.

Алимов заявил, что профсоюзы сегодня уже не так активны. По его мнению, им выгоднее не вмешиваться в ситуацию.

Генпрокуратура ранее сообщила, что по результатам проверок, проведенных на всех шахтах Кузбасса после трагедии на «Листвяжной», выявили почти 450 нарушений.

В результате ЧП на шахте «Листвяжная», произошедшего 25 ноября, погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Число пострадавших между тем достигло 92 человек. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. В рамках уголовного дела арестовали двух директоров шахты и еще трех подозреваемых.