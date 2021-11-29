Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 92

Число пострадавших из-за ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 92. Из них 35 человек — горноспасатели, участвовавшие в поисково-спасательной операции. Об этом ТАСС заявили в медицинских службах.

«Всего госпитализированы 80 человек: 45 шахтеров и 35 горноспасателей. За сутки только число госпитализированных горноспасателей выросло на 18», — рассказал собеседник агентства.

Еще 12 горнякам оказали амбулаторную помощь. Таким образом, всего из-за аварии на шахте пострадали 92 человека.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября. По предварительной информации, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 шахтеров, 51 человек погиб.

Семьями погибших уже начали давать компенсации. Всего власти выплатят порядка 300 миллионов рублей. Генпрокуратура РФ заявила, что в результате проверок на 31 шахте региона после случившегося на «Листвяжной» зафиксировали более 450 нарушений.