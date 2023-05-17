17 мая 2023, 12:59
Шадаев назвал сроки запуска реестра военнообязанных
Глава Минцифры Шадаев: реестр военнообязанных запустят к осеннему призыву
Реестр воинского учета заработает к началу осеннего призыва, как и ожидалось. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, написало РИА «Новости».
Он напомнил, что запустить реестр планировалось именно к этому сроку.
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«Заработает быстро, я думаю», — отметил глава Минцифры.
Депутаты Госдумы приняли законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Он подразумевает рассылку не только бумажных повесток, но и электронных через через портал «Госуслуги». Эту практику уже опробовали в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин позже подписал закон о создании единого реестра воинского учета. Военнообязанным смогут рассылать электронные повестки. Также документ подразумевает, что ЦИК и другие ведомства в обязательном порядке предоставят сведения о военнообязанных в электронном виде. С момента получения повестки до явки в военкомат подлежащих призыву на военную службу не выпустят из страны.
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