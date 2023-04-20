Общество 20 апреля 2023, 12:54 Петербуржцам начали рассылать электронные повестки Электронные повестки в тестовом режиме начали рассылать в Петербурге piqsels

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В Санкт-Петербурге началась рассылка призывникам повесток в электронном формате. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на главного военного комиссара города Сергея Качковского.

Сейчас повестки рассылают в тестовом режиме, так проходит подготовка к осеннему призыву. Приходят они в личный кабинет на портале «Госуслуг». Также прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС-сообщений.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета 14 апреля. Военнообязанным смогут рассылать электронные повестки. Также документ подразумевает, что ЦИК и другие ведомства в обязательном порядке предоставят сведения о военнообязанных в электронном виде. С момента получения повестки до явки в военкомат подлежащих призыву на военную службу не выпустят из страны.

Весенняя призывная кампания началась 1 апреля и завершится 15 июля. Всего планируется призвать 147 тысяч человек, отправлять в зону спецоперации их не будут.