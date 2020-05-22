Вспышка COVID-19 произошла на оборонных предприятиях Северодвинска

Администрация Северодвинска уточнила, что еще 709 человек находятся на самоизоляции. В профилакторий АО «Севмаш», который на время эпидемии стал обсерватором, поместили четырех человек.

Помимо «Севмаша» в Северодвинске расположен центр судоремонта «Звездочка». Оба предприятия входят в Объединенную судостроительную корпорацию.

На совещании по ситуации с коронавирусом глава областного управления Роспотребнадзора Роман Бузинов заявил, что заболеваемость COVID-19 в Северодвинске почти на 47% выше, чем в среднем по региону.

Чиновник добавил, что большинство заболевших находятся на домашнем лечении и не всегда ведут себя сознательно. Например, в семье, где заболел один из родителей, ребенка продолжали водить в детский сад. В итоге садик закрыли на карантин, семьям, чьи дети его посещали, предписали две недели оставаться дома.

Ранее управление Роспотребнадзора по Архангельской области сообщило о случаях коронавируса на АО «Севмаш» и в центре судоремонта «Звездочка». В Объединенной судостроительной корпорации тогда заявили о контроле над заболеваемостью.