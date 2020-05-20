    20 мая 2020, 19:06

    «Северный поток» освободили от европейских ограничений на 20 лет

    Юлия Булыгина

    Газопровод «Северный поток» освободили от правил газовой директивы Евросоюза в Германии на 20 лет. В течение этого времени «Газпром» сможет загружать его на полную мощность.
    «Северный поток» освободили от европейских ограничений на 20 лет

    «Двадцатого мая 2020 года Федеральное сетевое агентство предоставило газопроводу „Северный поток“ исключение из основных положений Газовой директивы ЕС», — объявил оператор газопровода Nord Stream AG, его цитирует РИА «Новости».

    Исключение сроком на 20 лет действует с 12 декабря 2019 года. Для «Северного потока-2» добиться исключения не удалось.

    Согласно европейской газовой директиве, поставщика газа и транспортную компанию нужно разделить, у третьих сторон должен быть доступ к мощностям газопровода. Иными словами, газопровод можно было бы использовать только на 50%, отдавая остальное под прокачку газа от независимых поставщиков. Раньше эти правила действовали только для сухопутных газопроводов, но в соответствии с последними поправками стали распространяться и на морские.

    Чтобы выполнять эти условия, «Газпрому» пришлось бы использовать только 50% мощностей «Северного потока» и создать специального газотранспортного оператора.

    Российская компания пыталась добиться исключения для обоих путей, но с «Северным потоком-2» им отказали. Это объяснили тем, что на освобождение от ограничений могут претендовать только газопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года.