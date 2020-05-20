«Северный поток» освободили от европейских ограничений на 20 лет

Газопровод «Северный поток» освободили от правил газовой директивы Евросоюза в Германии на 20 лет. В течение этого времени «Газпром» сможет загружать его на полную мощность.

«Двадцатого мая 2020 года Федеральное сетевое агентство предоставило газопроводу „Северный поток“ исключение из основных положений Газовой директивы ЕС», — объявил оператор газопровода Nord Stream AG, его цитирует РИА «Новости».

Исключение сроком на 20 лет действует с 12 декабря 2019 года. Для «Северного потока-2» добиться исключения не удалось.

Согласно европейской газовой директиве, поставщика газа и транспортную компанию нужно разделить, у третьих сторон должен быть доступ к мощностям газопровода. Иными словами, газопровод можно было бы использовать только на 50%, отдавая остальное под прокачку газа от независимых поставщиков. Раньше эти правила действовали только для сухопутных газопроводов, но в соответствии с последними поправками стали распространяться и на морские.

Чтобы выполнять эти условия, «Газпрому» пришлось бы использовать только 50% мощностей «Северного потока» и создать специального газотранспортного оператора.

Российская компания пыталась добиться исключения для обоих путей, но с «Северным потоком-2» им отказали. Это объяснили тем, что на освобождение от ограничений могут претендовать только газопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года.