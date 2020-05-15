PGNiG проанализирует решение Берлина и его обоснованность. Кроме того, в компании намерены следить за дальнейшим развитием этого вопроса и возможными апелляциями со стороны «Северного потока — 2».

Польша удовлетворена решением Германии, заявил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский. По его мнению, заявление ФРГ говорит о силе польских аргументов против исключения газопровода России из сферы применения директивы ЕС.

Ранее Германия отказала в освобождении «Северного потока — 2» от правил газовой директивы ЕС. Согласно ней, добывающая компания не вправе владеть трубопроводом, по которому доставляется ее голубое топливо.

Строительство «Северного потока — 2» приостановлено из-за санкций, введенных США в декабре 2019 года в отношении подрядчиков газопровода, отметила «Газета.ru».