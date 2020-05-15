Ранее Nord Stream 2 AG подал заявку, чтобы освободить «Северный поток — 2» из-под действия директивы. Регулятор принял решение эту заявку отклонить. Основанием для отказа послужил факт, что строительство газопровода не закончили к маю 2019 года.

«Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения «завершение проекта» до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС», — приводит РИА «Новости» текст сообщения оператора.

В Nord Stream 2 AG считают, что это противоречит конституционным гарантиям основного закона Германии.

Новая директива подразумевает, что после завершения строительства «Газпром» сможет использовать только половину мощностей газопровода.

Оставшиеся 50% переходят к газотранспортному оператору, который не зависит от поставщика. Теперь Nord Stream 2 AG может подать апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа.