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    15 сентября 2021, 10:35

    «Северный поток — 2» запустят к началу 2022 года — Лавров

    Екатерина Шамина

    Газопровод «Северный поток — 2» могут запустить к началу 2022 года. Около четырех месяцев займет процесс получения разрешения на запуск от немецкого регулятора.

    «Северный поток — 2» запустят к началу 2022 года — Лавров

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что до момента запуска нападки на газопровод продолжатся. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается», — передал слова Лаврова «Интерфакс».

    Ранее американский дипломат Курт Волкер заявил, что США пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами. Соглашение между США и Германией, позволяющее достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей, объясняется финансовыми выгодами.

    В пятницу, 10 сентября, «Газпром» заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».