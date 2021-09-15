Газопровод «Северный поток — 2» могут запустить к началу 2022 года. Около четырех месяцев займет процесс получения разрешения на запуск от немецкого регулятора.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что до момента запуска нападки на газопровод продолжатся. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ.

«Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается», — передал слова Лаврова «Интерфакс».

Ранее американский дипломат Курт Волкер заявил, что США пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами. Соглашение между США и Германией, позволяющее достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей, объясняется финансовыми выгодами.

В пятницу, 10 сентября, «Газпром» заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».