Строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено. Об этом сообщили в «Газпроме».

«На утреннем оперативном совещании в ПАО „Газпром“ председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 08:45 строительство газопровода „Северный поток — 2“ полностью завершено», — сообщили в Telegram-канале компании.

Ранее бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться уже в этом году. Он допустил, что из-за незаполненности европейских подземных хранилищ стоимость газа будет высокой.

Укладка «Северного потока — 2» началась в 2018 году в Балтийском море. Строительство газопровода тормозилось западными странами. Однако Германия заявила, что он им необходим. Ради этого они даже пошли против США. В результате Белому дому пришлось пойти на уступки и подписать соглашение, позволяющее России достроить «Северный поток — 2».

Согласно немецко-американскому соглашению, Германия направит на Украину 200 миллионов долларов для поддержки ее энергетической независимости. Также будет создан специальный фонд в размере одного миллиарда долларов. Средства направят на переход Украины на зеленую энергию. Кроме того, Германия пообещала приложить все усилия, чтобы контракт между РФ и Украиной по транзиту газа продолжился.