Если Россия будет использовать газопровод «Северный поток — 2», то США и Германия предпримут меры против проекта. Об этом сообщил американский дипломат Курт Волкер в беседе с изданием «Главред Украина».

По его словам, сейчас США пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами. Соглашение между США и Германией, позволяющее достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей, объясняется финансовыми выгодами, отметил Волкер.

«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», — сказал он.

Поэтому, если Россия начнет использовать газ как оружие, то ей грозят серьезные последствия. Газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию имеет мощность 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщил, что поставки могут начаться уже в этом отопительном сезоне.