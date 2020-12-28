Северный флот направил самолет для поиска экипажа траулера «Онега»

«Противолодочный самолет морской авиации Северного флота Ил-38 из состава дежурных сил вылетел в район Баренцева моря, где сегодня утром затонуло рыболовное судно «Онега», — сказали в военном ведомстве.

В ведомстве отметили, что на борту самолета находится все необходимое для оказания первой помощи пострадавшим. Тем не менее поиски осложняются плохой погодой. В месте крушения траулера высота волн достигает четырех метров. Температура воздуха сейчас опустилась до -20 градусов.

Несколько часов назад появилась информация об одном найденном погибшем. Но вскоре пришло опровержение. Всего на судне находились 19 человек. Из них двое смогли выжить после затопления — это третий помощник штурмана и матрос.

Предварительной версией случившегося называют обледенение. Вероятно, траулер накрыла волна, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Также причиной могла стать техническая неисправность или форс-мажор, считает бывший капитан «Онеги» Александр Забавников. Информация о затоплении судна поступила в понедельник утром.