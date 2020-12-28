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    28 декабря 2020, 13:35

    Северный флот направил самолет для поиска экипажа траулера «Онега»

    Анастасия Калинина

    Северный флот направил самолет Ил-38 в район затонувшего в Баренцевом море судна «Онега». Об этом сообщили в Министерстве обороны.
    Северный флот направил самолет для поиска экипажа траулера «Онега»

    «Противолодочный самолет морской авиации Северного флота Ил-38 из состава дежурных сил вылетел в район Баренцева моря, где сегодня утром затонуло рыболовное судно «Онега», — сказали в военном ведомстве.

    В ведомстве отметили, что на борту самолета находится все необходимое для оказания первой помощи пострадавшим. Тем не менее поиски осложняются плохой погодой. В месте крушения траулера высота волн достигает четырех метров. Температура воздуха сейчас опустилась до -20 градусов.

    Несколько часов назад появилась информация об одном найденном погибшем. Но вскоре пришло опровержение. Всего на судне находились 19 человек. Из них двое смогли выжить после затопления — это третий помощник штурмана и матрос.

    Предварительной версией случившегося называют обледенение. Вероятно, траулер накрыла волна, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Также причиной могла стать техническая неисправность или форс-мажор, считает бывший капитан «Онеги» Александр Забавников. Информация о затоплении судна поступила в понедельник утром.