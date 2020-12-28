МЧС опровергло информацию о найденном погибшем с судна «Онега»

В МЧС не подтвердили информацию об обнаружении погибшего с затонувшего судна «Онега». В ведомстве отметили, что есть вероятность найти моряков живыми.

«Информация о найденном погибшем с затонувшего судна „Онега“ не подтвердилась. Шансы найти моряков с судна „Онега“ пока есть, спасательная операция продолжается», — сказали ТАСС в МЧС.

Сейчас в районе крушения судна в Баренцевом море начался сильный шторм. «Газета.ru» отметила, что высота волн в районе проведения спасательной операции достигает четырех метров, а температура воздуха — примерно −20 градусов. Это затрудняет поиски пропавших моряков.

Траулер «Онега», на котором находились рыбаки, затонул в Баренцевом море утром 28 декабря. Из 19 человек, которые были на борту, спаслись двое — третий помощник штурмана и матрос. По предварительным данным, «Онега» затонула из-за обледенения. Ранее сообщали, что одного моряка обнаружили мертвым, однако эта информация не подтвердилась. Поиски пропавших ведут пять судов.