Северная Македония решила выслать второго российского дипломата

Власти Северной Македонии приняли решение выслать еще одного российского дипломата. Об этом заявил глава МИД страны Буяр Османи.

Он уточнил, что высылка произойдет до конца года. Подробности Османи не привел, сославшись на секретный характер информации, сообщило РИА «Новости».

«МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции», — добавил глава МИД.

После этого, по словам Османи, будут предприняты меры для защиты национальной безопасности страны, а также безопасности ее союзников по НАТО.

Первого российского дипломата выслали из Северной Македонии в середине мая. В ответ МИД РФ 10 июня пригласил временного поверенного в делах республики Оливеру Чаушевскую-Димовскую и вручил ей ноту ведомства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

Массовая высылка сотрудников российских дипмиссий началась этой весной после того, как Чехия обвинила РФ в причастности к взрыву во Врбетице в 2014 году. Прага, используя это как предлог, выслала 18 российских дипломатов. В ответ российские власти объявили персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.