Общество 19 октября 2022, 21:21 «Вкусно — и точка» поднимет цены на бургеры с завтрашнего дня РБК: «Вкусно — и точка» с 20 октября повысит цены на бургеры из-за роста себестоимости Pixabay.com

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 20 октября повысит цены на ряд позиций в категории бургеров. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

В сети пояснили, что повышение цены коснется шести позиций. Эта мера вызвана ростом себестоимости продуктов. При этом в пресс-службе заверили, что, несмотря на выросшую цену, стоимость бургеров останется ниже, чем у конкурентов.

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По данным Telegram-канала Mash, цены на сэндвичи вырастут от 7% до 10%. Изменится стоимость «Биг спешл», «Гранд» и классического гамбургера. Остальные позиции пока остались без изменений.

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Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев пообещал открыть все рестораны сети до конца года. В ближайшие несколько лет владельцы хотят увеличить число точек до тысячи.

В Московской области на предприятиях сети работают порядка 16 тысяч человек, сейчас под брендом «Вкусно — и точка» функционируют 139 заведений общепита в регионе. «Вкусно — и точка» — самая крупная сеть быстрого питания, которая действует на территории Подмосковья.