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Все рестораны «Вкусно — и точка» откроются до конца этого года

Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев пообещал открыть все рестораны до нового года

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Владельцы сети «Вкусно — и точка» планируют открыть в России все 850 ресторанов до конца года. Об этом заявил генеральный директор Олег Пароев в интервью каналу «Россия 24». В ближайшие несколько лет, по его словам, владельцы хотят увеличить число точек до тысячи.

Он также рассказал, что за три месяца работы сеть обслужила уже 100 миллионов посетителей. Пароев назвал это прекрасным результатом, сообщили «РИА Новости».

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Поделился представитель «Вкусно — и точка» и планами по производству брендированной упаковки. Он заявил, что пакеты, стаканчики и обертка с фирменными логотипами появятся в сети уже в ноябре, а к концу года всю продукцию будут упаковывать только в нее.

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«Мы уже производим брендированную упаковку. Я считаю, что она красивая, красочная и будет радовать глаз наших гостей. Есть определенная преемственность с предыдущим брендом», — сказал Пароев.

Накануне в предприятиях сети «Вкусно — и точка» возобновилась продажа колы на разлив. Напиток продают под брендом «Добрый cola».

Вкусно - и точка

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