Около 16 тысяч человек приняли на работу в сеть «Вкусно – и точка» в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 20:08 Поделиться Telegram

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Viber Около 16 тысяч человек приняли на работу в сеть «Вкусно – и точка» в Подмосковье

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В Московской области на предприятиях сети «Вкусно — и точка» работают порядка 16 тысяч человек. На текущий момент под таким брендом работают сразу 139 предприятий общественного питания в этом регионе. Еще примерно 15 тысяч сотрудников заняты в компаниях-поставщиках.

«Наибольшее количество предприятий находится в Красногорске: там находится 10 ресторанов быстрого питания, на втором месте Одинцовский городской округ, где базируется 9 ресторанов этого бренда, третье место делят Подольск и Люберцы, где располагается по 7 кафе „Вкусно — и точка“, — сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В целом Подмосковье остается самым крупным источником продукции и упаковки для этой крайне популярной в России сети. Доля подмосковной продукции на работе этого бренда составляет порядка 40%.

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«Вкусно — и точка» — самая крупная сеть быстрого питания, которая действует на территории Подмосковья. В организации смогли сохранить все рабочие места для сотрудников фирмы «Макдоналдс», которая ушла из России. Примерно 70% персонала предприятий — это молодые люди и студенты.

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