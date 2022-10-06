Около 16 тысяч человек приняли на работу в сеть «Вкусно – и точка» в Подмосковье | 360°

Все новости

Мир

06 октября 2022, 20:18

«Антипутинский мегасаммит» в Европе рассмешил читателей немецких СМИ

Эксклюзив

06 октября 2022, 20:17

Семья напавшего на ученика Усть-Сосновской школы принесла извинения пострадавшему

Реклама

Мир

06 октября 2022, 20:13

Попытка обелить себя и отказаться от Украины. Почему США дистанцировались от убийства Дугиной

Подмосковье

06 октября 2022, 20:08

Около 16 тысяч человек приняли на работу в сеть «Вкусно – и точка» в Подмосковье

Мир

06 октября 2022, 19:55

Страны ЕС предложили коридор цен на газ для борьбы с инфляцией — СМИ

Путешествия

06 октября 2022, 19:54

Круизные суда начнут ходить по Каспийскому морю в 2023 году

Мир

06 октября 2022, 19:52

Экономист Рожанковский: ограничение цен на нефть из РФ навредит Западу

Спорт

06 октября 2022, 19:52

Призер Олимпиады Мария Пасека уехала из России

Мир

06 октября 2022, 19:52

Финансист Белогорьев: введение потолка цен на российскую нефть будет иметь печальные последствия

Подмосковье

06 октября 2022, 20:08

Около 16 тысяч человек приняли на работу в сеть «Вкусно – и точка» в Подмосковье

Читать 360tv в

В Московской области на предприятиях сети «Вкусно — и точка» работают порядка 16 тысяч человек. На текущий момент под таким брендом работают сразу 139 предприятий общественного питания в этом регионе. Еще примерно 15 тысяч сотрудников заняты в компаниях-поставщиках.

«Наибольшее количество предприятий находится в Красногорске: там находится 10 ресторанов быстрого питания, на втором месте Одинцовский городской округ, где базируется 9 ресторанов этого бренда, третье место делят Подольск и Люберцы, где располагается по 7 кафе „Вкусно — и точка“, — сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

В целом Подмосковье остается самым крупным источником продукции и упаковки для этой крайне популярной в России сети. Доля подмосковной продукции на работе этого бренда составляет порядка 40%.

Реклама

«Вкусно — и точка» — самая крупная сеть быстрого питания, которая действует на территории Подмосковья. В организации смогли сохранить все рабочие места для сотрудников фирмы «Макдоналдс», которая ушла из России. Примерно 70% персонала предприятий — это молодые люди и студенты.

Рестораны

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама