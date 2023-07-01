Общество 01 июля 2023, 14:04 Сеть «Вкусно — и точка» перестанет брать на работу 15-летних Mash: сеть «Вкусно — и точка» откажется от приема на работу 15-летних подростков РИА «Новости»

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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» перестанет нанимать на работу 15-летних сотрудников из-за их низкой ответственности и недостаточной целеустремленности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, руководство компании признало эксперимент с наймом молодых сотрудников неудачным. Для предприятия это оказалось экономически невыгодно, а для самих работников опасно.

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Как показал анализ, подростки проявляют на работе халатность к технике безопасности, а некоторая часть из них склонна к воровству. В результате решили отказаться от услуг работников младше 16 лет. При этом в самой компании заявили, что просто не всегда есть вакансии для молодых людей.

Ранее сеть «Вкусно — и точка» объявила о повышении цен на 6% в кафетериях ресторанов быстрого питания. В компании этот шаг обосновали увеличением себестоимости блюд. Однако по словам представителей сети, цены все равно останутся ниже чем у конкурентов.

В начале лета стоимость блюд в российских ресторанах выросла на 10%. Обосновали это скачком цен на импортные продукты, например, мраморную говядину.