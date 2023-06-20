Общество 20 июня 2023, 11:24 Российские рестораны повысили цены из-за подорожания импортных продуктов «Известия»: российские рестораны повысили цены на 10% из-за подорожания продуктов РИА «Новости»

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Стоимость блюд в российских ресторанах выросла в начале лета на 10%. Подорожание объяснили скачком цен на импортные продукты. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение от Федерации отельеров и рестораторов России.

«Повысились цены на ряд импортных товаров, например, на мраморную говядину, которую перестали поставлять зарубежные компании», — рассказал вице-президент Федерации, владелец франшизы сети «Мясо и Рыба» Сергей Миронов.

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По его словам, аналогичная ситуация и с магаданской креветкой — объем вылова уменьшился, а цены выросли. В итоге морепродукты подорожали на 20%.

Владелец Tigrus Group (бренды «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрик Винтер счел рост цен на импортные товары очевидным.

Ранее повышение цен анонсировали в кафетериях ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка». Подорожание обещают в среднем на 6%.