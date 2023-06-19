Деньги 19 июня 2023, 12:27 «Вкусно — и точка» повысит цены на десерты Сеть фастфуда «Вкусно — и точка» 26 июня повысит цены в кафетерии в среднем на 6% РИА «Новости»

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Цены в кафетериях ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 26 июня повысят в среднем на 6%. Подорожает все, кроме напитков, сообщил РБК.

В компании повышение цен обосновали увеличением себестоимости блюд. «Вкусно — и точка» повысит цены на все позиции, кроме напитков, в меню своего кафетерия, бывшего «МакКафе». Цены подскочат в среднем на 6%, но по словам представителей сети, останутся ниже чем у конкурентов.

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Управление сетью «Вкусно — и точка» взяла на себя компания «Система ПБО». За первый год работы она понесла убытки на сумму 11,3 миллиарда рублей и несколько раз повышала цены. В октябре 2022 года на 5-10% подорожали одни из самых популярных позиций — чизбургер, двойной чизбургер, «Гранд де люкс» и другие.

Подорожание в кафетерии связано не только с увеличением затрат на продукты, но и проблемами с логистикой, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, ценник подрастет на 5-8%. Порция чизкейка подорожает до 185 рублей, обычный круассан — 109 рублей.

Владелец сети «Вкусно — и точка» осенью прошлого года объявил о покупке компании HAVI Россия (ООО «Рулог»), которая занималась поставками для McDonald’s. Сделка проходила согласование в ФАС.