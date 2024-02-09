09 февраля 2024, 21:02
Сервис Duolingo проверят на пропаганду ЛГБТ
Роскомнадзор проверит сервис для изучения языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проверит сервис для изучения языков Duolingo. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
В ведомстве уточнили, что приложение проверят на предмет пропаганды ЛГБТ*. Сибирские правозащитники заявили, что получили жалобу на сервис от родителей школьников. Приложение якобы предлагало учащимся повторить предложения, содержание которых отражает пропаганду нетрадиционных отношений.
Реклама
«Бен и Питер любят друг друга. Они геи», — привели пример авторы материала.
В Роскомнадзоре отметили, что к ним не поступало обращение от этих активистов.
Ранее в Нижегородской области арестовали девушку из-за сережек в виде лягушек с радугой. Суд увидел в бижутерии демонстрацию запрещенной символики. Позже защита россиянки обжаловала решение инстанции.
* Запрещенное в России экстремистское движение
Роскомнадзор
ЛГБТ
Реклама
Реклама