Общество 09 февраля 2024, 21:02 Сервис Duolingo проверят на пропаганду ЛГБТ Роскомнадзор проверит сервис для изучения языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ Pxhere

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проверит сервис для изучения языков Duolingo. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что приложение проверят на предмет пропаганды ЛГБТ*. Сибирские правозащитники заявили, что получили жалобу на сервис от родителей школьников. Приложение якобы предлагало учащимся повторить предложения, содержание которых отражает пропаганду нетрадиционных отношений.

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«Бен и Питер любят друг друга. Они геи», — привели пример авторы материала.

В Роскомнадзоре отметили, что к ним не поступало обращение от этих активистов.

Ранее в Нижегородской области арестовали девушку из-за сережек в виде лягушек с радугой. Суд увидел в бижутерии демонстрацию запрещенной символики. Позже защита россиянки обжаловала решение инстанции.

* Запрещенное в России экстремистское движение