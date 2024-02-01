Происшествия 01 февраля 2024, 13:49 Россиянку арестовали на пять суток за радугу на сережках Нижегородский суд арестовал девушку на пять суток за сережки с радугой РИА «Новости»

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Сережки в виде лягушек с радугой стали причиной ареста на пять суток для жительницы Нижегородской области. Суд увидел в бижутерии демонстрацию запрещенной символики. Представляющий интересы девушки адвокат заявил, что составившие протокол полицейские не смогли объяснить суду, что именно символизировали украшения. Об этом сообщил Telegram-канал правозащитной организации «Эгида».

По данным авторов, внимание на серьги девушки обратили неизвестные молодые люди, которые подошли к ней на улице и потребовали снять украшения. Все общение они снимали на видео, которое потом разошлось по пабликам.

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Роликом заинтересовались сотрудники полиции и вызвали девушку на допрос. Из отдела ее отправили в суд, который вынес решение об аресте.

Адвокат заявил, что в отношении его подзащитной завели административное дело по первой части статьи 20.3 (пропаганда или публичная демонстрация запрещенной атрибутики и символики).

Защитник подчеркнул, что в ходе заседания судья изучил сами серьги и установил, что они имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги. В ходе процесса прозвучали формальные ссылки на постановление Верховного суда о признании «Международного движения ЛГБТ»* экстремистской организацией. Но адвокат настаивал, что правонарушения нет, а есть ошибка восприятия.

Кроме того, ни один из сотрудников полиции, которые составляли протокол, не смог объяснить, какую именно символику демонстрировала девушка. Несмотря на все доводы, судья вынес решение об аресте. Защита пообещала подать апелляцию.

«Международное движение ЛГБТ»* Верховный суд России признал экстремистским в ноябре 2023 года по иску министерства юстиции. Полный текст решения о запрете попал в СМИ только в середине января. Из него следует, что активное участие в движении принимал 281 человек, которые пропагандировали идеологию разрушения семейных и брачных ценностей.

*«Международное движение ЛГБТ» — запрещенная в России экстремистская организация;