05 февраля 2024, 18:58
Арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ серьгами обжаловали
Адвокат Никитин обжаловал арест обвиненной в пропаганде ЛГБТ нижегородки
Защита жительницы Нижнего Новгорода, приговоренной к пяти суткам административного ареста за публичную демонстрацию символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения, обжаловала решение суда. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Артем Никитин.
«Мы сегодня подали жалобу — ходатайствуем о прекращении дела за отсутствием события административного правонарушения», — заявил защитник.
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Адвокат добавил, что изображение на серьгах обвиняемой — классическая семицветная радуга, запрещенной символики в украшении не было.
Никитин сообщил, что его подзащитную уже отпустили после ареста. По ее словам, заключение не показалось ей «пятизвездочным отелем», но к ней относились приемлемо.
История радужных сережек началась с конфликта в кафе. К 24-летней девушке подошли агрессивно настроенные молодые люди и потребовали снять аксессуары с «экстремисткой символикой». После жительницу Нижнего Новгорода вызвали на допрос в полицию, а затем арестовали. Но символ ЛГБТ*, несмотря на схожесть с радугой, все же от нее отличается.
В Кремле не смогли прокомментировать арест россиянки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, ничего не знает о законах про запрет радуги.
* Запрещенное в России экстремистское движение
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