Общество 05 февраля 2024, 18:58 Арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ серьгами обжаловали Адвокат Никитин обжаловал арест обвиненной в пропаганде ЛГБТ нижегородки Pxhere

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Защита жительницы Нижнего Новгорода, приговоренной к пяти суткам административного ареста за публичную демонстрацию символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения, обжаловала решение суда. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Артем Никитин.

«Мы сегодня подали жалобу — ходатайствуем о прекращении дела за отсутствием события административного правонарушения», — заявил защитник.

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Адвокат добавил, что изображение на серьгах обвиняемой — классическая семицветная радуга, запрещенной символики в украшении не было.

Никитин сообщил, что его подзащитную уже отпустили после ареста. По ее словам, заключение не показалось ей «пятизвездочным отелем», но к ней относились приемлемо.

История радужных сережек началась с конфликта в кафе. К 24-летней девушке подошли агрессивно настроенные молодые люди и потребовали снять аксессуары с «экстремисткой символикой». После жительницу Нижнего Новгорода вызвали на допрос в полицию, а затем арестовали. Но символ ЛГБТ*, несмотря на схожесть с радугой, все же от нее отличается.

В Кремле не смогли прокомментировать арест россиянки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, ничего не знает о законах про запрет радуги.

* Запрещенное в России экстремистское движение