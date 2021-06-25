Сервис для получения QR-кода заработал в Москве

В Москве заработал сервис immune.mos.ru. С его помощью жители столицы и гости города смогут получить QR-код для посещения «бесковидных» ресторанов и кафе.

Дизайн сервиса очень простой, на главной странице всего две кнопки: получить QR-код для граждан РФ и для иностранцев. Также на странице сервиса напоминают, что организации могут запрашивать у посетителей QR-код, подтверждающий статус вакцинации, переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста.

Как рассказали в оперштабе, желающие посетить московские кафе и рестораны также могут получить специальные коды с данными о прохождении вакцинации в электронной медкарте, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», в городской поликлинике через инфомат, на портале и в мобильном приложении «Госуслуги».

QR-коды могут получить жители, которые прошли два этапа вакцинации от коронавируса, переболели COVID-19 в течение шести месяцев или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

С 28 июня в московские кафе и рестораны начнут пускать посетителей только при предъявлении специального цифрового сертификата с QR-кодом. Летние кафе и веранды заведений общепита в Москве до 12 июля можно будет посещать без подтверждающих наличие защиты от коронавирусной инфекции QR-кодов.