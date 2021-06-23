Пускать людей на летние веранды в Москве станут по QR-коду

Вход посетителей на летние веранды и сезонные кафе на улицах и в парках Москвы с 28 июня будет осуществляться по QR-кодам. Об этом заявили столичные власти.

Руководство города решило не делать исключений для летних веранд, поэтому желающие посидеть за столиком на улице также должны будут предоставить информацию о прививке, антителах или отрицательном результате ПЦР-теста на ковид. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Новые ковидные ограничения начнут действовать в столице с 28 июня. Из-за обострившейся ситуации с коронавирусом руководство города также решило ограничить вход на массовые мероприятия. Со следующего понедельника на концерты и спектакли будут пускать не более 500 человек. Эта мера не будет работать, если в зрительный зал обеспечат проход по QR-кодам.

После того, как региональные власти начали вводить новые ограничения, россияне стали активнее записываться на вакцинацию на сайте госуслуг. Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в течение недели прививку захотели сделать 200 тысяч человек.