Общество 28 декабря 2022, 23:07 Сертификаты летной годности иностранных самолетов продлили еще на год Кабмин РФ продлил сертификаты летной годности иностранных самолетов до конца 2023 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство продлило до 31 декабря 2023 года сроки действия сертификатов летной годности иностранных самолетов, которые используются российскими авиакомпаниями. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Эта мера касается тех судов, чей сертификат перестал с 1 марта до 31 декабря текущего года.

Реклама

Росавиация ранее сообщила, что самолеты российских авиакомпаний практически полностью обеспечены сертификатами летной годности. В 2022 году их получили более 90% всех самолетов в России.

Реклама

В «Аэрофлоте» рассказали, что их иностранные самолеты — Airbus и Boeing — произведены совсем недавно, эксплуатировать их можно как минимум до 2030 года. Средний возраст аэропарка «Аэрофлота» — всего семь лет. По этому показателю он в числе самых молодых в мире.

Компания «Азимут» вскоре получит новый самолет с бывшим в употреблении двигателем. На Sukhoi Superjet 100 установили мотор с небольшим летным опытом. Эксперты уверены, что это не скажется на качестве полетов. Изменится только срок обслуживания.