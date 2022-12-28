28 декабря 2022, 23:07
Сертификаты летной годности иностранных самолетов продлили еще на год
Кабмин РФ продлил сертификаты летной годности иностранных самолетов до конца 2023 года
Правительство продлило до 31 декабря 2023 года сроки действия сертификатов летной годности иностранных самолетов, которые используются российскими авиакомпаниями. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.
Эта мера касается тех судов, чей сертификат перестал с 1 марта до 31 декабря текущего года.
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Росавиация ранее сообщила, что самолеты российских авиакомпаний практически полностью обеспечены сертификатами летной годности. В 2022 году их получили более 90% всех самолетов в России.
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В «Аэрофлоте» рассказали, что их иностранные самолеты — Airbus и Boeing — произведены совсем недавно, эксплуатировать их можно как минимум до 2030 года. Средний возраст аэропарка «Аэрофлота» — всего семь лет. По этому показателю он в числе самых молодых в мире.
Компания «Азимут» вскоре получит новый самолет с бывшим в употреблении двигателем. На Sukhoi Superjet 100 установили мотор с небольшим летным опытом. Эксперты уверены, что это не скажется на качестве полетов. Изменится только срок обслуживания.
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