Транспорт 23 ноября 2022, 12:37 Авиакомпания получит первый в России новый SSJ с донорским двигателем «Коммерсант»: авиакомпании «Азимут» передадут SSJ-100 с бывшим в употреблении двигателем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Холдинг «ПСБ Лизинг» до конца 2022 года передаст авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100. На новый самолет установили бывший в употреблении двигатель, рассказали источники газеты «Коммерсант».

Очередной SSJ-100 станет 17-м по счету в парке авиакомпании. Лизинговый холдинг планировал передать его раньше, но Росавиация не спешила оформлять документацию летной годности — в формуляры внесли установку двигателя второй категории.

Реклама

Источники газеты подчеркнули, что мотор имеет небольшой летный опыт и находится в хорошем состоянии. Тот факт, что его использовали, скажется только на сроке обслуживания, а не на качестве полетов. Замену согласовали с заказчиком.

Реклама

Самолет стал первым в 2022 году новым SSJ, который поставят с двигателем из подменного пула. В следующем году авиакомпании получат еще около 10 таких же экземпляров.

Российская авиация пострадала из-за пандемии и санкций, рассказал «360» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Около половины всех гражданских судов в стране импортные. Лизинговые компании перестали их обслуживать и поставлять комплектующие.

Минтранс России предложил ремонтировать самолеты неоригинальными запчастями. RT рассказал, что такие детали тоже изготовили за рубежом и одобрили для установки на российские суда.