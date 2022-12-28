Общество 28 декабря 2022, 12:04 Глава «Аэрофлота» заявил о молодом возрасте своих Airbus и Boeing Глава «Аэрофлота» Александровский: Airbus и Boeing могут эксплуатироваться еще семь лет РИА «Новости»

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Авиакомпания «Аэрофлот» может использовать иностранные самолеты Airbus и Boeing еще более семи лет. Об этом РБК заявил генеральный директор компании Сергей Александровский.

«Возраст наших самолетов позволяет их эксплуатировать даже после 2030 года. Чем больше мы сохраним в летной годности импортных самолетов, тем лучше — это тоже наше конкурентное преимущество», — отметил он.

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По его словам, средний возраст воздушных судов компании составляет семь лет, что делает парк самолетов одним из самых молодых в мире.

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Александровский также напомнил, что в сентябре компания договорилась с Объединенной авиастроительной корпорацией о приобретении 339 самолетов российского производства. Соглашение предусматривает передачу «Аэрофлоту» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214 с 2023 по 2030 год.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании рассматривают варианты покупки самолетов, застрявших на территории страны из-за санкций. Речь идет о 400 единицах авиатехники. Их общая стоимость составляет 10 миллиардов долларов.