Серпуховский монастырь вновь открыли для паломников после взрыва

Паломники вновь могут посетить Введенский монастырь в Серпухове, где в понедельник произошел взрыв. Об этом РИА «Новости» сообщил благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

По его словам, обитель работает в обычном режиме. Про работу церковной гимназии, которая и стала мишенью для взрыва, Чабан не уточнил.

Тем временем атаковавший школу подрывник после того, как пришел в себя после операции, рассказал о мотивах своих действий. По его словам, он не сталкивался с травлей в этой гимназии и не питал ненависти к религии. Он якобы давно хотел убивать людей, в частности, устроить массовую расправу.

Молодой человек добавил, что пытался получить охотничий билет и лицензию на оружие в Росгвардии, но получил отказ, тогда сам решил собрать взрывное устройство. Отец подозреваемого Андрей Струженков в разговоре с «360» заявил, что не знает об увлечении сына оружием.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.