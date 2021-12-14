Отец подрывника из Серпуховского монастыря объяснил, откуда дома взялось оружие
Отец подрывника из Серпуховского монастыря рассказал об увлечениях сына
Молодой человек, который устроил взрыв на территории Серпуховского женского монастыря, не увлекался оружием. А то, которое нашли в гараже, находится в свободной продаже. Об этом Андрей Струженков рассказал «360».
«Я вообще ничего не знаю, мне вообще ничего никто не говорит», — заявил он, говоря о состоянии сына.
Пневматическое оружие, обнаруженное вчера дома у молодого человека, находится в свободной продаже, уточнил отец.
«Оружием он не увлекался. К гаражу, где нашли оружие, у него не было доступа, ключи были только у меня, он там не появлялся», — подчеркнул Струженков.
Он отметил, что сын не рассказывал о том, что у него какие-то проблемы в школе в отношениях с одноклассниками.
Молодой человек утром 13 декабря зашел на территорию Серпуховского монастыря и около дверей православной гимназии, где он учился, устроил взрыв.
Он сам и еще 10 человек пострадали. Виновник случившегося находится в реанимации. После нападения следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.
СМИ 14 декабря написали, что друга молодого человека задержали и допросили. Следствие рассматривает версию о том, что у подозреваемого мог быть сообщник.