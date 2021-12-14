Отец подрывника из Серпуховского монастыря объяснил, откуда дома взялось оружие

Молодой человек, который устроил взрыв на территории Серпуховского женского монастыря, не увлекался оружием. А то, которое нашли в гараже, находится в свободной продаже. Об этом Андрей Струженков рассказал «360».

«Я вообще ничего не знаю, мне вообще ничего никто не говорит», — заявил он, говоря о состоянии сына.

Пневматическое оружие, обнаруженное вчера дома у молодого человека, находится в свободной продаже, уточнил отец.

«Оружием он не увлекался. К гаражу, где нашли оружие, у него не было доступа, ключи были только у меня, он там не появлялся», — подчеркнул Струженков.

Он отметил, что сын не рассказывал о том, что у него какие-то проблемы в школе в отношениях с одноклассниками.

Молодой человек утром 13 декабря зашел на территорию Серпуховского монастыря и около дверей православной гимназии, где он учился, устроил взрыв.

Он сам и еще 10 человек пострадали. Виновник случившегося находится в реанимации. После нападения следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

СМИ 14 декабря написали, что друга молодого человека задержали и допросили. Следствие рассматривает версию о том, что у подозреваемого мог быть сообщник.