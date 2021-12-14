СМИ узнали содержание первых показаний подрывника из Серпуховского монастыря

Следователи допросили 18-летнего молодого человека, который устроил взрыв у гимназии при монастыре в Серпухове. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Подрывник после того, как пришел в себя после операции, рассказал о мотивах своих действий. По его словам, он не сталкивался с буллингом и не питал ненависти к религии. Он якобы давно хотел убивать людей, в частности, устроить массовое убийство.

Молодой человек добавил, что пытался получить охотничий билет и лицензию на оружие в Росгвардии, но получил отказ, тогда сам решил собрать взрывное устройство.

Утром 13 декабря бывший гимназист православной гимназии в Серпухове вошел на территорию Серпуховского женского монастыря и устроил взрыв у входа в учебное заведение. Он получил множественные ранения и попал в реанимацию. Из-за его действий пострадали 10 детей, почти все они госпитализированы.

По факту случившегося открыто уголовное дело о покушении на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Отец подозреваемого Андрей Струженков в разговоре «360» заявил, что не знает об увлечении сына оружием. По его словам, он хранил оружие в запертом гараже, ключ от него был только у Струженкова.